Организация реализовала более 10 тонн рыбы неизвестного происхождения

После проверок материалы будут переданы правоохранительным органам
Фото: Архив КП
В ноябре этого года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю выявило факт реализации продукции рыбоводства неизвестного происхождения. Как сообщает пресс-служба ведомства, организация торговала рыбой, ракообразными и моллюсками в удмуртском селе Красногорское.
23 октября компания оформила электронный ветеринарный сопроводительный документ на мороженую кету весом 10 010 кг. Производитель указал в ветеринарных документах несуществующие номера.
Вся продукция была реализована на адрес предприятия, занимающегося торговлей.
Этот факт свидетельствует о нарушении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных документов. Специалисты управления выехали по адресу компании. Ее учетная запись в информационной системе аннулирована.
Для пресечения оборота продукции неизвестного происхождения, информация о ней направлена в правоохранительные органы.
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