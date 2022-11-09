До +2 °С и дождь со снегом обещают в Ижевске 9 ноября

Сегодня в Ижевске будет пасмурно. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют пасмурную погоду и осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщает сервис Яндекс.Погода.

Температура воздуха +1…+2 °С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Ночью также ожидается дождь со снегом. Температура воздуха составит 0…+1 °С.

Хорошего вам дня!

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