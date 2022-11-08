Водитель иномарки снес тросовое ограждение на Удмуртской улице в Ижевске

Водитель не пострадал Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

7 ноября, около 22:40, на улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

30-летний водитель «Mitsubishi L200» не справился с управлением и снес тросовое ограждение. В результате ДТП машина и ограждение получили механические повреждения.

Пострадавших среди людей нет.

1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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