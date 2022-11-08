Водитель иномарки снес тросовое ограждение на Удмуртской улице в Ижевске

Водитель не пострадал Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
7 ноября, около 22:40, на улице Удмуртская в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
30-летний водитель «Mitsubishi L200» не справился с управлением и снес тросовое ограждение. В результате ДТП машина и ограждение получили механические повреждения.
Пострадавших среди людей нет.
1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как обезопасить себя при оформлении ипотеки
Строительство стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске подходит к концу
Открытый кубок по пилонному спорту в Удмуртии прошел в Ижевске