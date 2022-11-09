Два жителя Удмуртии увезли мужчину в безлюдное место и требовали деньги

Они избили мужчину. Фото: архив

Двоих жителей Удмуртской республики признали виновными в вымогательстве по предварительному сговору с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Было установлено, что в марте 2022 года, вечером двое мужчин приехали в деревню Малые Калмаши. Они требовали потерпевшего сесть в их машину, а затем увезли его подальше от людских глаз.

Заранее договорившись, обвиняемые по очереди стали требовать у пострадавшего деньги в размере: 20 000 рублей и 50 000 рублей. Они избили мужчину руками, ногами, а также нанесли удар по голове и телу черенком от саперской лопаты.

Злоумышленники назначили дату передачи первой части денег. Они потребовали перечислить их на банковский счет или же отдать наличными.

Через несколько дней обвиняемые узнали, что у потерпевшего есть 17 000 рублей и вновь стали требовать отдать им эти деньги. Встречу они назначили у магазина в той же деревне.

Однако мужчина не пришел на встречу. Вместо этого он обратился за помощью в больницу.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание - 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Второй обвиняемый получил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

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