Из Удмуртии в Корею экспортируют 6,2 кг бересты

С начала 2022 года из Удмуртии было вывезено 101,2 кг. Фото: архив

31 октября 2022 года на территории Удмуртии было проверено 6,2 кг бересты. Ее будут экспортировать в Корею. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Данная продукция прошла проверки. Она соответствует фитосанитарным требованиям Кореи. Владелец товара смог получить фитосанитарный сертификат, который позволит отправить бересту за границу.

С начала 2022 года из Удмуртии было вывезено 101,2 кг бересты и 5,43 кг соснового корня Их отправили в Японию и Корею.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие прививки взрослым жителям Ижевска нужно сделать осенью, а про какие стоит вспомнить весной и летом

Бывший экскурсовод из Ижевска снялся в сериале «Содержанки» с Дарьей Мороз

Пострадавшая при стрельбе в школе № 88 в Ижевске 67-летняя женщина скончалась