Статистику по заболеваемости коронавирусом перестали публиковать в Удмуртии

Статистику будут публиковать только в периоды подъема заболеваемости
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Удмуртии приостановили публикацию оперативной информации о заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Это произошло из-за стабилизации эпидемиологической ситуации. Теперь статистику будут публиковать только в периоды подъема заболеваемости.
Напоминаем, что вчера в больницы Удмуртии из-за коронавируса госпитализировали только 3 человека.
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