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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:15

Статистику по заболеваемости коронавирусом перестали публиковать в Удмуртии

Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации
Софья Кель
Статистику будут публиковать только в периоды подъема заболеваемости

Статистику будут публиковать только в периоды подъема заболеваемости

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Удмуртии приостановили публикацию оперативной информации о заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Это произошло из-за стабилизации эпидемиологической ситуации. Теперь статистику будут публиковать только в периоды подъема заболеваемости.

Напоминаем, что вчера в больницы Удмуртии из-за коронавируса госпитализировали только 3 человека.

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