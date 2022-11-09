Какие знаки зодиака общаются по мобильному телефону чаще всего?

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, в день завершения коридора затмений, 8 ноября, проанализировал, с кем и насколько активно общаются разные знаки зодиака. Аналитики big data исследовали интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков зодиака между собой.

Вопреки стереотипам о неразговорчивости, мужчины пользуются голосовой связью больше, чем женщины. Суммарное количество исходящих минут у мужчин всех знаков на 15% выше показателей противоположного пола. Также женщины менее охотно отвечают на входящие вызовы и стремятся быстрее закончить разговор: суммарная продолжительность принятых звонков на 29% ниже, чем у мужчин. Наибольшей популярностью, если опираться на количество входящих звонков, пользуются мужчины Девы, Тельцы и Овны и представительницы Дев, Близнецов и Тельцов.

В Приволжье самыми разговорчивыми стали мужчины Стрельцы, они наиболее активно звонят сами и столь же охотно отвечают на входящие вызовы. Почти на 10% по суммарному объему минут, потраченных на общение, им уступают мужчины Тельцы и Раки. Среди женщин самыми общительными стали Близнецы, Стрельцы и Девы, но отставание от лидеров противоположного пола составляет почти 30%.

Топ-5 наиболее активно общающихся пар как в России, так и в Приволжье выглядит следующим образом:

1. Овен – Телец

2. Овен – Дева

3. Телец – Дева

4. Близнецы – Телец

5. Овен – Рак

Самыми необщительными оказались пары Скорпион-Скорпион и Весы-Весы.

Больше остальных пользуются голосовой связью мужчины в возрасте от 31 до 45 лет. При этом 66% от общего количества минут разговоров в месяц они расходуют на общение с ровесницами. Следом идут представители возрастной группы от 46 до 56 лет. Наиболее активно они общаются с женщинами в возрасте от 31 до 45 лет – 35% от суммарного объема минут, и с представительницами своей возрастной группы (от 46 до 56 лет) – 34%.

Среди женщин наиболее активно голосовой связью пользуются представительницы аналогичных возрастных групп. Женщины из группы 31-45 лет чаще всего звонят ровесникам, активность дам в возрасте от 46 до 56 лет также почти равно распределена между мужчинами из групп 31-45 лет и 46-56 лет.

При меньшей тяге к голосовому общению, женщины с лихвой компенсируют это общением в интернете. Дамы вне зависимости от знака зодиака суммарно используют на 31% больше интернет-трафика, чем абоненты мужского пола. При этом наиболее активными в сети стали женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков. В Приволжье в топе лидеров вместе с Раками также оказались Девы. Среди мужчин в сети наиболее активны Близнецы, Раки и Овны.

Стрельцы обоих полов в Приволжье также оказались знаком, наиболее активно использующим все варианты общения: звонки, мобильный интернет и SMS. Текстовые сообщения они отправляют на 13% чаще, чем остальные знаки зодиака.

Меньше остальных представителей знаков с помощью мобильной связи общаются Скорпионы, и Козероги среди мужчин и Скорпионы и Весы среди женщин.

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