Будут ремонтировать теплосети
Фото: Диля Ахмадишина
Сегодня, 9 ноября, в северных микрорайонах Ижевска отключат горячую воду и отопление. Как сообщает пресс-служба «Т Плюс», это связано с ремонтом теплосети по улице 10 лет Октября, в районе дома № 49.
5 бригад специалистов устранят повреждение, обнаруженное в процессе планового обхода теплотрассы. На время работ будут ограничены теплоснабжение и горячая вода в домах района Культбазы. А также по улицам 10 лет Октября, Майской, Пушкинской, Удмуртской, Холмогорова, в переулке Северном.
Штатный режим теплоснабжения восстановят до 4:00 10 ноября.
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