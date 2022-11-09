В течение 11 месяцев руководитель коммерческой организации в Ижевске не платил зарплату своим работникам

На имущество мужчины наложен арест Фото: Константин ИВШИН

57-летнего руководителя одной из коммерческих организаций в Ижевске осудили за невыплату зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С октября 2020 года по сентябрь 2021 68 работников мужчины не получали оплату за свой труд. Сумма образовавшейся задолженности составила 3,1 млн рублей.

В ходе следствия горе-руководитель полностью признал свою вину и возместил часть причиненного ущерба. На его имущество наложили арест.

В качестве наказания суд оштрафовал мужчину на 110 тысяч рублей, а также взыскал оставшуюся сумму ущерба.

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