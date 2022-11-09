Очередную победу одержали хоккеисты Ижевска «Ижсталь» в бою с хоккейным клубом Казани «Барс»

Фото: сайт хоккейного клуба «Ижсталь»

Уже третью победу подряд одерживают хоккеисты «Ижстали». Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба, на этот раз они нанесли поражение казанскому ХК «Барс».

В первом периоде игры отличились в первую очередь вратари обеих команд. Несмотря на острые атаки нападающих, они смогли блестяще отбить все шайбы. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Но уже на 2 минуте следующего периода сталевары смогли открыть счет. Отличился Шарифьянов – он забил шайбу между щитков вратаря. Тем не менее соперники смогли вернуть «Ижасталь» должок – Терехов сравнял счет на 32 минуте игры.

По-настоящему решающим стал последний период игры. Ижевчане взяли себя в руки и забили 3 шайбы подряд. Броски принадлежали Михайлову, Рыжову и Скобелеву.

Таким образом, сталевары одержали победу над казанцами со счетом 4:1. Следующий матч «Ижсталь» проведет уже 10 ноября с тольяттинской «Ладой».

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