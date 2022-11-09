«Зеленый день»: расскажем какие «плюшки» можно получить 11-12 ноября

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Сбер отмечает день рождения – одному из самых крупных банков страны исполняется 181 год. В честь этого события 11–12 ноября компания объявляет «Зеленый день»: дарит бонусы и выгодные условия по оформлению вкладов, кредитов и при пользовании сервисами.

«Зеленый день» нацелен на помощь нашим клиентам в экономии времени и денег. Это больше о заботе в этот непростой год», – рассказала Юлия Базилюк, И.О. Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк.

Рассказываем подробнее, какие уникальные предложения есть у банка и его партнеров.

Скидка на «СберПрайм»

«СберПрайм» – это многофункциональный сервис, который охватывает практически все сферы жизни человека. Здесь можно и заказывать продукты, и слушать музыку, и найти игры или мультфильмы для ребенка. У этого функционального продукты много поклонников, о чем статистика: «СберПраймом» пользуются 463 тысячи клиентов Волго-Вятского отделения банка, и 235 тысяч выбирают «СберПрайм+». В Удмуртии в общей сложности на «СберПрайм» и «СберПрайм+» подписаны более 43 тысяч человек.

Выгодные условия по вкладам

Вклад в Сбере – одно из самых надежных мест, где можно сохранить деньги. В этом году количество вкладов в компании выросло в три раза. Особенно удобно, что открыть и закрыть вклад можно всего лишь за минуту онлайн. Таким образом оформляется более половины вкладов.

Есть и новый продукты. Например, по «Накопительному счету» проценты начисляются уже при сумме от трех тысяч рублей. Если денег меньше, он все равно активен. При пополнении на сумму от 3 000 рублей он станет доходным.

«Процентная ставка по кредитам и вкладам будет анонсирована 9 числа, в преддверии «Зеленого дня». Это будет небольшой сюрприз. Мы ждем очень хорошую ставку, особенно для подписчиков «СберПрайма», – рассказала Юлия Базилюк.

Бонусы за бесконтактную оплату

В этом году в России перестали работать многие сервисы бесконтактной оплаты. Однако можно оформить SberPay, рассчитаться с помощью QR-кода, биометрической системы или совершить онлайн-покупку в интернет-магазинах. Данными сервисами пользуется каждый пятый клиент, и только в этом году количество транзакций выросло более чем в 2,5 раза.

А во время «Зеленого дня» за пользование системой можно еще и бонусы получить.

Выгодные условия на кредиты и кредитные карты

Несмотря на сложную ситуацию, количество выданных кредитов постепенно возвращается на дофевральский уровень. А в Сбере еще и максимально лояльно относятся к клиентам: даже когда ключевая ставка была очень высокой, банк ее не повышал. А подписчики «СберПрайм+» пользуются особыми условиями.

Также клиенты могут оформить кредитные карты на случай непредвиденных расходов. У нее самый долгий льготный период – четыре месяца. К тому же карту легко получить.

Какие еще предложения действуют в «Зеленый день»?

В экосистеме Сбера работает множество продуктов. Всеми ими можно успешно воспользоваться в «Зеленый день»:

— на выгодных условиях оформить страховку в СберСтрахование;

— получить повышенные бонусы и оформить рассрочку на маркетплейсе СберМегаМаркет;

— получить повышенные бонусы за оформление дебетовой карты;

— получить скидку за умные устройства Сбера;

— получить повышенные бонусы за покупки в Сбер ЕАптеке.

Есть ли предложения для корпоративных партнеров?

Корпоративных клиентов Сбер тоже не оставит без внимания в «Зеленый день». Банк предусмотрел следующее:

— скидка на пакеты услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП»;

— кешбэк на дебетовые бизнес-карты до конца года;

— повышенная ставка по депозиту «Классический Онлайн» от 31 дня и выше;

— консультации юристов со скидкой;

— скидка при ставке на лизинг автотранспорта, оборудования и спецтехники;

— скидка на создание чат-ботов;

— скидка на сервис для развития продаж на сайте;

— скидка на помощь в сфере компьютеров;

— скидка на любой тариф услуги «Юрист для бизнеса»;

— месяц доступа к Комплаенс-помощнику;

— три месяца бухучета по цене одного;

— 2 месяца бесплатного доступа к сервису «Мобильный кассир».