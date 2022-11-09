«Зеленый день»: расскажем какие «плюшки» можно получить 11-12 ноября

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Сбер отмечает день рождения – одному из самых крупных банков страны исполняется 181 год. В честь этого события 11–12 ноября компания объявляет «Зеленый день»: дарит бонусы и выгодные условия по оформлению вкладов, кредитов и при пользовании сервисами.
«Зеленый день» нацелен на помощь нашим клиентам в экономии времени и денег. Это больше о заботе в этот непростой год», – рассказала Юлия Базилюк, И.О. Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк.
Рассказываем подробнее, какие уникальные предложения есть у банка и его партнеров.
«СберПрайм» – это многофункциональный сервис, который охватывает практически все сферы жизни человека. Здесь можно и заказывать продукты, и слушать музыку, и найти игры или мультфильмы для ребенка. У этого функционального продукты много поклонников, о чем статистика: «СберПраймом» пользуются 463 тысячи клиентов Волго-Вятского отделения банка, и 235 тысяч выбирают «СберПрайм+». В Удмуртии в общей сложности на «СберПрайм» и «СберПрайм+» подписаны более 43 тысяч человек.
Вклад в Сбере – одно из самых надежных мест, где можно сохранить деньги. В этом году количество вкладов в компании выросло в три раза. Особенно удобно, что открыть и закрыть вклад можно всего лишь за минуту онлайн. Таким образом оформляется более половины вкладов.
Есть и новый продукты. Например, по «Накопительному счету» проценты начисляются уже при сумме от трех тысяч рублей. Если денег меньше, он все равно активен. При пополнении на сумму от 3 000 рублей он станет доходным.
«Процентная ставка по кредитам и вкладам будет анонсирована 9 числа, в преддверии «Зеленого дня». Это будет небольшой сюрприз. Мы ждем очень хорошую ставку, особенно для подписчиков «СберПрайма», – рассказала Юлия Базилюк.
В этом году в России перестали работать многие сервисы бесконтактной оплаты. Однако можно оформить SberPay, рассчитаться с помощью QR-кода, биометрической системы или совершить онлайн-покупку в интернет-магазинах. Данными сервисами пользуется каждый пятый клиент, и только в этом году количество транзакций выросло более чем в 2,5 раза.
А во время «Зеленого дня» за пользование системой можно еще и бонусы получить.
Несмотря на сложную ситуацию, количество выданных кредитов постепенно возвращается на дофевральский уровень. А в Сбере еще и максимально лояльно относятся к клиентам: даже когда ключевая ставка была очень высокой, банк ее не повышал. А подписчики «СберПрайм+» пользуются особыми условиями.
Также клиенты могут оформить кредитные карты на случай непредвиденных расходов. У нее самый долгий льготный период – четыре месяца. К тому же карту легко получить.
В экосистеме Сбера работает множество продуктов. Всеми ими можно успешно воспользоваться в «Зеленый день»:
— на выгодных условиях оформить страховку в СберСтрахование;
— получить повышенные бонусы и оформить рассрочку на маркетплейсе СберМегаМаркет;
— получить повышенные бонусы за оформление дебетовой карты;
— получить скидку за умные устройства Сбера;
— получить повышенные бонусы за покупки в Сбер ЕАптеке.
Корпоративных клиентов Сбер тоже не оставит без внимания в «Зеленый день». Банк предусмотрел следующее:
— скидка на пакеты услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП»;
— кешбэк на дебетовые бизнес-карты до конца года;
— повышенная ставка по депозиту «Классический Онлайн» от 31 дня и выше;
— консультации юристов со скидкой;
— скидка при ставке на лизинг автотранспорта, оборудования и спецтехники;
— скидка на создание чат-ботов;
— скидка на сервис для развития продаж на сайте;
— скидка на помощь в сфере компьютеров;
— скидка на любой тариф услуги «Юрист для бизнеса»;
— месяц доступа к Комплаенс-помощнику;
— три месяца бухучета по цене одного;
— 2 месяца бесплатного доступа к сервису «Мобильный кассир».