И.о. постоянного представителя главы Удмуртской Республики при президенте России стал Сергей Смирнов

Кресло Сергея Смирнова займет Максим Шумихин Фото: Архив КП

9 октября на должность исполняющего обязанности постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России был назначен Сергей Смирнов. Напомним, что ранее он занимал должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

«В должности руководителя администрации главы и правительства Сергей Витальевич перезагрузил внутреннюю политику республики. Мы одними из первых провели муниципальную реформу, которая позволила выстроить четкую вертикаль от муниципальной до республиканской власти. Сегодня система работает как часы. Благодаря Сергею Смирнову в Удмуртии особое внимание уделяется патриотической работе и развитию НКО. События последних лет показали, насколько важными являются эти направления. Назначение Смирнова постпредом – это в первую очередь про продвижение проектов Удмуртии на федеральном уровне. Имеющийся опыт и политический вес позволят ему лоббировать интересы республики», - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Кресло Сергея Смирнова займет Максим Шумихин.

СПРАВКА:

Сергей Витальевич Смирнов родился 2 мая 1978 года в Москве.

Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации. Прошел профессиональную переподготовку в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» - «Государственное и муниципальное управление».

С 2017 года занимал должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

2016 г. – заместитель начальника управления по внутренней политике администрации президента Российской Федерации

2014-2016 гг. – руководитель аппарата общественной палаты Российской Федерации

2014 г – заместитель руководителя федерального агентства по делам молодежи.

2011-2013 гг. занимал должности в структурах правительства Москвы.

1998- 2011 гг. возглавлял ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово», АНО «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный центр «ИМА».

Удостоен благодарностями Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Удмуртской Республики. Имеет нагрудный знак «За заслуги» МЧС России и другие награды.

Женат, воспитывает двоих детей.

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