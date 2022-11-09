7-летняя певица из Ижевска обыграла актеров в шоу талантов на канале «Пятница»

Аделина Тарасова в шоу талантов «Вундеркинды». Скриншот из видео

Накануне, 8 ноября, на телеканале «Пятница» вышел новый выпуск шоу талантов «Вундеркинды» (6+). В нем известные взрослые – в этот раз актеры Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова – пытаются угадать, какими талантами обладают юные участники проекта.

В этом выпуске участвовала 7-летняя Аделина Тарасова из Ижевска. Приглашенным звездам на выбор предложили четыре варианта талантов юной ижевчанки: читает скороговорки на удмуртском, закатывает 10 банок за минуту, «внучка» Бурановских бабушек (то есть хорошо поет – прим. ред.) и сама сшила свой костюм.

Аделина Тарасова из Ижевска. Фото: администрация Ижевска

Звезда сериала «Саша и Таня» (16+) Андрей Гайдулян подумал, что Аделина хорошо читает скороговорки.

«Мне интуиция подсказывает, что это «внучка» Бурановских бабушек. Такая же задорная, такая же «ах!» – сказала, в свою очередь, Валентина Рубцова.

Но все-таки выбор должен был сделать Андрей и оказался не прав. Аделина спела хит бабушек «Party For Everybody», который они исполнили на международном конкурсе «Евровидение» (16+).

Аделина исполнила хит бабушек из Бураново «Party For Everybody». Скриншот из видео

Благодаря неправильному ответу актера девочка принесла в банк вундеркиндов 8 тысяч рублей.

Отметим, Аделина с 3-х лет выступает на сцене, играет на фортепиано. Она ученица детской эстрадной студии «Веселинки». В ее копилке многочисленные гран-при конкурсов и звание «Лауреат I степени».

А еще она любит танцевать на детских дискотеках, играть с кошкой Машкой и мечтает о поездке на море.

«Весной я отправила заявку на шоу, заполнив простую анкету и скинув ссылки на видео. И уже как-то даже успокоилась, не ждала. Было лето, в это время Аделишка отдыхала в санатории. И вдруг звонок! Это был редактор шоу «Вундеркинды». Нас утвердили, сказали: ничего не планировать на определенные даты. Работа началась», – вспоминает мама девочки Гульнара.

Аделина поет с 3-х лет. Скриншот из видео

По ее словам, съемочные дни пролетели, как один миг.

«Это было очень круто! Огромная закулисная работа – там просто все кипит. С детьми работают настолько добрые, профессиональные девочки, что у ребенка ни на миг не возникло какого-то волнения или страха. Роман Каграманов – самый лучший ведущий! Удивляюсь, как он общается с детьми, как поддерживает их, настраивает на победу. Очень повезло, что к нам на программу пришли Валентина и Андрей, они просто мега-позитивные. Это огромный опыт и незабываемые впечатления», – подытожила мама девочки.

Посмотреть выступление талантливой ижевчанки можно здесь.

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