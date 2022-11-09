Гороскоп на 10 ноября: Тельцов ожидает непростой выбор, а Водолеев – второй медовый месяц

Звезды уже знают каким будет ваше завтра Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Вам сегодня очень пригодится внимание к деталям. Есть вероятность заметить предвестники какой-то нехорошей ситуации. Также будьте внимательны к окружающим. Возможно, среди них затесался незамеченный враг или недооцененный друг (а, может, два в одном).

ТЕЛЕЦ

Перед вами встанет непростой выбор. Очень захочется выбрать сразу все, но, увы, придется вспомнить поговорку про двух шустрых заек. Ловите одного, того, который больше нравится вам по цвету или, к примеру, того, кто удирает наименее шустро.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам полезно взять день отдыха. Даже если вам кажется, что вы ничего не успеете, поверьте, лучше отоспаться денек, чем потом на неделю загреметь на больничный. А обиженный организм, который по вашей милости работает на износ, вполне может подкинуть такой сюрприз.

РАК

Все тайное рано или поздно становится явным, так пусть это лучше будет сегодня. Даже если будет не очень приятно. Зато у вас сразу отпадут ответы на многие вопросы, а еще четче будет вырисовываться ваша дальнейшая траектория.

ЛЕВ

Вам захочется, чтобы вас все оставили в покое. Вы не можете постоянно думать за других и решать чужие проблемы. Не исключено, что придется кому-то ответить жестко или даже повысить голос. Главное, чтобы до драки не дошло, а остальное в вашей ситуации допустимо.

ДЕВА

Наблюдайте за причинно-следственными связями, это поможет вам понять ситуацию и окружающих. Кое-что пока ускользает от вашего внимания, и это не есть хорошо. Возможно, кто-то за вашей спиной говорит, что вы глядите на мир через розовые очки.

ВЕСЫ

Вам подкинут новую задачу, причем не вполне обычную. Решение придет внезапно, вы сами себе удивитесь. Но будьте внимательнее: возможно, останутся какие-то подводные камни.

СКОРПИОН

Вам пора обратить внимание на с питание – свое и родных. Возьмите на себя такую ответственность, а то в семье уже все питаются как попало – кто-то сухомяткой, а кто-то одними макаронами.

СТРЕЛЕЦ

Вам придется переделать огромное количество дел, иногда три или четыре придется делать одновременно. Но вы все успеете и почувствуете столь же огромное удовлетворение от проделанной работы. Вечером обязательно чем-нибудь себя вознаградите.

КОЗЕРОГ

Вас захватят новые идеи, которыми вы захотите немедленно поделиться с окружающими. Но это еще не значит, что все с восторгом их разделят. Не обижайтесь, у окружающих просто нет столько энергии на новые свершения. Но возможно, вы сможете ею поделиться.

ВОДОЛЕЙ

В отношениях с близким человеком настанет очень нежный период. Вы вдруг осознаете, что в последнее время уделяли друг другу слишком мало внимания. Если вы женаты/замужем, то вас ждет второй медовый месяц.

РЫБЫ

Вам предстоят какие-то перемещения: либо это будет поездка, либо просто много беготни по городу. Но повод окажется скорее положительным. Главное, не загоняйте себя. И лучше составить список всех предстоящих дел – что-то слишком их много, а вы в последнее время забывчивы.

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