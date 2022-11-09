Сбер пятый год подряд проводит акцию Зелёный день

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В Зелёный день — с 10 по 12 ноября — Сбер предложит всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования. Она составит рекордно низкие, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. СберПрайм.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.