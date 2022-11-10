Погода в Ижевске 10 ноября: туман и дожди

Туман опустится на Ижевск утро 10 ноября Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 10 ноября. Надеемся, вас ждет прекрасный, насыщенный событиями день. А «Комсомолка» расскажет, что происходит за окном.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов. Днем пройдут дожди. Утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Желаем хорошего дня!

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