Черные лесорубы вырубили лес на 4 млн рублей в Удмуртии

Мужчина обвиняется в незаконной вырубке леса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии осудят одного из местных жителей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он обвиняется в незаконной вырубке леса.
В мае этого года мужчина нанял группу местных жителей для заготовки древесины. При этом он не сообщил им, что у него нет на это законного разрешения. Лесоруб выдал им нужные инструменты. И в период с мая по июнь мужчины занимались незаконной вырубкой хвойных деревьев на территории Кекоранского участкового лесничества ГКУ УР «Якшур-Бодьинское лесничество».
Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей. В целях его возмещения на имущество обвиняемого наложили арест.
Уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.
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