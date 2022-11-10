К мобилизованным бойцам из Удмуртии отправилась машина с посылками от родных

Фото: глава и правительство Удмурти в «ВКонтакте» @udmurt_gov

В учебную часть в Вольске отправилась машина с посылками для мобилизованных из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Бойцам отправили теплые вещи, письма школьников, мед и сладости. Кроме того, неравнодушные жители Удмуртии отправили для солдат чайники, тепловые пушки, топоры и бензопилы, лопаты и многое другое.

Напомним, что ранее в часть для осмотра к мобилизованным отправили бригаду из 5 врачей, а также доставили партию медикаментов.

Фото: глава и правительство Удмурти в «ВКонтакте» @udmurt_gov

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