34 тротуара отремонтировали в Ижевске

Участки для ремонта предлагают сами ижевчане Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии по программе «Пешеходный Ижевск» отремонтировали 34 тротуара. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

По словам Бекмеметьева обновленные пешеходные дорожки появились в каждом районе Ижевска. В приоритете стояли тротуары, которые ведут к социальным объектам, таким как школы, гимназии, остановки и т.д.

Перечень участков на ремонт формируется уже сейчас – их предлагают сами жители Ижевска. Предложить свой вариант можно через общественную приемную своего депутата.

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