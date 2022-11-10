В Удмуртии в два раза вырос спрос на облачные сервисы

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МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Удмуртии. За три квартала 2022 года объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий спрос показали крупные производственные компании республики, которые обеспечили более трети новых подключений.

Наиболее популярной сферой с точки зрения применения облачных технологий в регионе стала промышленность, в том числе крупные автомобильные производители. На эту отрасль пришлось более трети (33%) всех сделок компании. Существенно вырос спрос на виртуальную инфраструктуру и у компаний, занимающимися грузовыми перевозками. Их доля составила 13% от общего числа клиентов. По 20% новых заказчиков – представители строительных и ИТ-компаний. Так, например, известный разработчик интеллектуальных продуктов для управления бизнес-процессами и документами использует облачные серверы МТС при внедрении интеллектуальных систем для бизнеса и госструктур. Сервисы #CloudMTS позволяют заказчикам избежать расходов на покупку и установку серверов и дальнейшую поддержку оборудования и ПО.

Более 40% новых клиентов МТС в Удмуртии переносят в облако сайты и онлайн-магазины. На втором месте по популярности – финансовые и учетные системы, например, 1С и СRM-системы (20% новых подключений), что обеспечивает непрерывность работы предприятий и постоянный доступ к высоконагруженным сервисам из разных офисов. На третьем месте по популярности - корпоративные и сетевые сервисы (10% новых подключений). Переход в облака требует меньше ресурсов и обходится выгоднее в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание серверов. Кроме того, повышается надёжность и безопасность работы ИТ-сервисов за счёт хранения данных на удалённых виртуальных площадках. Облачное решение предусматривает оплату за ежемесячную подписку. При этом есть возможность в любое время уменьшить объем виртуальных ИТ-ресурсов или вообще отказаться от их использования и не платить за неиспользуемые мощности.

«Промышленные компании Удмуртии всегда активно внедряли новые технологии, и облачные решения – не исключение. С помощью таких сервисов можно решать ряд бизнес-задач: подключать предприятия и к сетям, безопасно обмениваться конфиденциальными данными, объединять цепочки поставок, обеспечивать необходимые ресурсы для анализа процессов в режиме реального времени. Для крупных и средних компаний российские облака – это экономически выгодно, а с учетом ухода многих иностранных вендоров — и более безопасно. Преимущество работы с крупным сервис-провайдером, таким, как МТС – это возможность получить комплексные услуги: не только хранить и обрабатывать данные, но и, например, защищать инфраструктуру от DDoS-атак», — отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.