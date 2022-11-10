Мужчина из Ижевска набросился на полицейского с ножом

Ижевчанин угрожал полицейскому ножом Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии осудили 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, он обвинялся в покушении на жизнь полицейского.

11 мая этого года пьяный мужчина с ножом в руках разгуливал по улице Ленина в Ижевске. Когда полицейские подошли к нему, преступник замахнулся ножом на одного из них и пообещал расправиться с ним.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на полтора года.

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