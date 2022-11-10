Удмуртский биатлонист Евгений Емерхонов перешел в команду Татарстана

Фото: sportur.ru

Знаменитый уроженец Удмуртии биатлонист Евгений Емерхонов перешел в команду Татарстана без компенсационных выплат. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов.

Ранее молодой человек рассказал, что Федерация биатлона Удмуртии требует от Федерации биатлона Татарстана компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей за его переход. При этом комиссия СБР установила, что за зачисление спортсмена в новый регион выплаты не предусмотрены. Тем не менее, переход биатлониста завершился успешно – без компенсации и без параллельного зачета.

СПРАВКА

Родился 9 июня 1988 в деревне Байтуганово Агрызского района.

С юношества выступал за Центр спортивной подготовки Ижевска.

В 2009 году – призер первенства России среди юниоров в эстафете и гонке патрулей.

В 2011 году — бронзовый призер чемпионата России в гонке патрулей.

В 2012 году – бронзовый призер в командной гонке в составе сборной Удмуртии.

В 2016 году — бронзовый призер чемпионата России в эстафете.

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