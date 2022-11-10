Гороскоп на 11 ноября: Близнецов ждет секс с другом, а Тельцов – развод

Астропрогноз для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет жителей города завтра и подготовила прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

В этот день кто-то из знакомых откроется с неожиданной стороны. И вы, и этот человек будете делиться откровениями. Так и появляются новые друзья.

Телец

Тельцов ждет разлад в отношениях со своей второй половинкой – настолько серьезный, что вы решите развестись. Но так будет лучше для всех.

Близнецы

Близнецов ждет секс с человеком, которого вы до этого считали просто другом. Все окажется фееричным, но многого от этих отношений ждать не стоит.

Рак

Постарайтесь сегодня не забывать о своем здоровье. Если организм сигналит о неполадках, значит, нужно не перенапрягаться и отдохнуть.

Лев

Львам придется решить серьезную проблему. Но решение на поверхности: оно проще, чем вам кажется. Обратите внимание на знаки.

Дева

Девам сегодня наконец-то дадут отдохнуть: никто не будет вешать на вас рабочие задачи и приходить с внезапными просьбами. День окажется спокойным.

Весы

Весам стоит отправиться на поиск приключений. Не стоит сидеть дома – отправляйтесь на природу, даже если это всего лишь парк в паре кварталов от вашей улицы.

Скорпион

Скорпионов ждет приятный сюрприз от кого-то из членов семьи. Вам точно понравится.

Стрелец

Вам придется вернуть то, что принадлежит не вам. Но старайтесь расстаться с этой вещью легко: так будет лучше всем.

Козерог

Хватит переживать за других – пришло время жить своей собственной жизнью. будьте искренними с собой и постарайтесь заниматься тем, чем вы действительно хотите.

Водолей

Судьба подаст знак и подтолкнет вас к принятию важного решения. Помощь в этом окажет окружение.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на свои эмоции. Вы будете стараться это контролировать, но можете допустить ошибку. Постарайтесь заняться йогой или медитацией – станет легче.

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