Более 60 застройщиков на территории Волго-Вятского банка Сбербанка предоставят скидку на квартиры в рамках «Зеленого дня»

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В «Зелёный день» клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв. 11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги. А если в эти дни заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка.

На территории Волго-Вятского банка Сбербанка* к акции присоединилось более 60 застройщиков. Приобрести квартиру по специальным условиям можно и в Ижевске.

Партнерами проекта стали ЖК «Березовая роща», ЖК «Поколение», ЖК «Азбука» ЖК «Горизонт», ЖК «Времена года», ЖК "Семья. Дом на Парковой", ЖК "ЙОГА".

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий – одно из приоритетных направлений команды Волго-Вятского банка Сбербанка. За 9 месяцев 2022 года проекты строительной сферы недвижимости были профинансированы Сбером на сумму более 97 млрд рублей. Выступая ключевым партнером застройщиков регионов, на территории Волго-Вятского банка Сбербанка введено в эксплуатацию 6 388 тысяч кв. метров жилья, при этом рост вводимого в эксплуатацию жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более чем 53%. Важно, чтобы жилье было не только комфортным, но и доступным. «Зеленый день» от Сбера – отличная возможность исполнить давнюю мечту по выгодным условиям».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.