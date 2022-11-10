Когда цвет не главное: подборка захватывающих черно-белых фильмов

Фото: Tele2

Промозглый ноябрьский вечер подходит для таких фильмов лучше всего. Tele2 и видеосервис Wink сделали подборку черно-белых кинолент. Хотя многие из них сняты в эпоху цветного кино и 3D-эффектов, монохром сделал их более выразительными. При просмотре этих картин зрители из разных стран и поколений от души смеялись, плакали и сочувствовали героям. Здесь не будет известных всем Чарли Чаплина и Хичкока, хотя некоторые из лент стали наглядным пособием для модных и современных режиссеров.

1. «Лето»(18+) - молодой музыкант Виктор Цой знакомится с лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко, который помогает новичку войти в Ленинградский рок-клуб. Цой быстро становится своим в тусовке, а также заводит нежную дружбу с женой Науменко - Наташей, что порождает в Майке предсказуемую ревность. Фильм 2018 года, в нем много музыки, красоты, рока.

2. «Собачье сердце»(12+) - гениальная экранизация одноименной повести Михаила Булгакова снята в 1988. Черно-белой она стала по замыслу талантливого Владимиром Бортко, и от этого приобрела по мнению кинокритиков «наибольшую выразительность». Фильм буквально разобрали на цитаты зрители, а с появлением интернета – на мемы.

3. «12 разгневанных мужчин» (16+) - этот фильм переснимали многократно в разных странах, но оригинал 1957 года остается непревзойденным. Детективное расследование, которое ведут присяжные, не выходя из комнаты, где их заперли до принятия единогласного решения.

4. «Начало» (12+)- девушка из провинциального городка мечтает стать актрисой, а пока самозабвенно играет Бабу Ягу в местном клубе. Там ее находит режиссер, который намерен снять фильм о Жанне д'Арк. Шедевр советского кинематографа, получивший венецианских львов.

5. «Эд Вуд»(16+) - один из экспериментов Тима Бертона с молодым и знойным Джонни Дэппом в главной роли. Кинокартина стала самой нетривиальной биографией «самого худшего за всю историю Голливуда», да-да, есть и такое звание режиссера Эда Вуда. Черно-белый фильм и такой же юмор образца 1994 года долго обсуждали критики.

6. «Список Шиндлера»(16+), пожалуй, наиболее трагичный и тяжелый фильм во всей подборке. Эта работа Стивена Спилберга о бизнесмене Оскаре Шиндлере, спасшем более тысячи евреев, получила множество наград: семь «Оскаров», семь премий BAFTA, три «Золотых глобуса» и одну «Грэмми».

7. «Артист»(12+) режиссера Мишеля Хазанавичуса посвящен звезде немого кино Джорджу Валентайну. Фильм вышел в 2011 году, получи пять «Оскаров». Кинолента идеально подойдет для просмотра с подружками, даже если заболтаетесь, ничего не пропустите. Этот фильм без слов, зато в нем море обаяние, капля сентиментальности и бездна тем для обсуждения.

Впрочем, для просмотра хороших фильмов повод не так важен, верно? Смотрите кино там, где удобно: в транспорте или дома. Об остальном позаботится Tele2, абоненты оператора могут не только общаться с близкими за минуты, но и менять их на фильмы от Wink. Сделать это легко в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. А в видеосервисе Wink можно найти тысячи фильмов и сериалов на все случаи жизни и открыть для себя что-то новое.

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