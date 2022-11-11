Погода в Ижевске 11 ноября: до + 6 градусов тепла и дожди

Теплое и туманное утро наводит на размышления Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Днем 11 ноября в Ижевске будет пасмурная погода. Столбик термометра поднимется до +6 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. В течение дня будут дожди. Ветер юго-западный, 4 м/с.

Вечером температура воздуха опуститься до +4 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха составит 96%. Магнитное поле спокойное.

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