Светофор на Гольянском тракте в Ижевске отключат до 25 ноября и перенесут на новое место

Фото: Министерство транспорта Удмуртии @mindortrans

На Гольянском тракте недалеко от Ижевска временно отключат и перенесут пешеходный светофор. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Это произойдет из-за работ по закольцовке сетей водоснабжения. Светофор перенесут на перекресток рядом с торговым центром «Октябрьский». До этого он располагался на переходе к общеобразовательной школе поселка Октябрьский.

Работы начнутся 14 ноября в 9:00 и закончатся 25 ноября в 17:00.

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