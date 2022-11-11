Пьяный водитель грузовика врезался в экскаватор на дороге под Ижевском

Водитель «ГАЗ» получил травмы Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Утром 10 ноября на 26 км автодороги «Ижевск-Сарапул» Завьяловского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный 22-летний мужчина за рулем грузовика «ГАЗ» врезался в колесный экскаватор, который двигался в попутном с ним направлении. Отметим, что молодой человек не соблюдал безопасную дистанцию.

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции составили протокол о его направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Проводится расследование.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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