Мужчина из Ижевска украл иномарку у своей бывшей сожительницы

Ижевчанину грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Амир Закиров
43-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска подозревают в угоне автомобиля «Skoda Octavia» у своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
После расставания мужчина нашел у себя запасной комплект ключей от машины женщины и решил этим воспользоваться. Ночью он подобрался к дому своей бывшей и угнал ее автомобиль. Общий ущерб составил 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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