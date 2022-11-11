Два человека пострадали по вине пожилого водителя из Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 10 ноября в удмуртском поселке Ува произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Выезжая из двора дома, 53-летний водитель «LADA Largus» не предоставил преимущества в движении другим автомобилям. Из-за этого он врезался «ВАЗ-2110», под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП водитель ВАЗа и 18-летняя девушка, которая сидела на пассажирском месте, получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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