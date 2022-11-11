Защищаясь от убийства житель Можги попал в колонию

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы Фото: Амир Закиров

46-летнего жителя Можги осудили за убийство своего товарища. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина защищался удушения, когда в его руке оказался нож.

Пьяные товарищи внезапно поссорились во время своего застолья и тогда один из них схватился за шею обвиняемого и начал душить. В какой-то момент мужчина нащупал позади себя нож и ударил своего душителя в предплечье. Однако потерпевший не собирался останавливаться на достигнутом. Он пообещал убить своего приятеля и перегородил ему выход из квартиры. Тогда мужчина ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. Его доставили в больницу, где он умер от полученных ран.

Суд приговорил преступника к 1 году лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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