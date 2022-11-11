Гороскоп на 12 ноября: Ракам не следует отказывать незнакомцам, а Стрельцы будут вести секретные дела

Что же приготовил для вас завтрашний день? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска подготовила прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Вам выпадет уникальная возможность прославиться. Вы никогда не думали попытать удачу, подав заявку на телешоу? Или конкурс талантов? И не говорите, что у вас их нет. Возможно, вам принесет известность именно то увлечение, которое вы всегда считали несерьезным.

ТЕЛЕЦ

Сегодня сидеть на месте не получится: вы постоянно будете в разъездах. Постарайтесь эффективно распределять свое время и не спите до обеда – вам многое предстоит успеть. Если все получится, вас ожидает некий приятный бонус.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы взяли на себя лишнюю нагрузку и не получите за это ничего, кроме проблем и головной боли. И к чему такие жертвы? Вам следует пересмотреть свои мотивы. Вы делаете много такого, что причиняет уйму беспокойства, но не приносит никакой выгоды – вот зачем?

РАК

Вы, сами того не подозревая, сделаете одолжение какому-то человеку, который затем сможет сильно повлиять на вашу жизнь. Причем это будет довольно просто. Так что на этот день вам совет от звезд: если вас кто-то просит о какой-то мелочи, даже незнакомец, не отказывайте.

ЛЕВ

Вам предстоит какой-то ремонт. Если в автомобилист, то, вероятно, ваш «железный конь» потребует дополнительного внимания. А домохозяйки столкнутся с «упрямством» бытовой техники. Но не волнуйтесь, неполадки легко удастся устранить.

ДЕВА

Вам нужно как следует выспаться и перейти на низкокалорийную диету. Кушайте побольше витаминов и старайтесь меньше нервничать. В эту субботу вас никто не будет дергать, и вы сможете наконец-то позаботиться о себе.

ВЕСЫ

Пора как следует проанализировать свои доходы и расходы. Возможно, накануне вы под влиянием «черной пятницы» скупили много ненужного. Подумайте, что вы будете со всем этим делать и постарайтесь впредь относиться к деньгам более ответственно.

СКОРПИОН

Вы получите приятный сюрприз от своей второй половинки или просто близкого человека. Скорее всего, это будет то, чего вы ожидали меньше всего. А вообще, привыкайте к хорошему, в вашей жизни начинается период перемен именно в лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ

Вам доверят какое-то исключительно важное, возможно, даже секторное дело. Сначала это даст вам повод поволноваться, но когда вы вникнете в суть вопроса, то успокоитесь и с воодушевлением возьметесь за работу.

КОЗЕРОГ

Вы слишком переоцениваете свои силы. А сейчас вам нужно поберечь свою энергию – ее слишком мало. Откажитесь от геройства и займитесь чем-то умиротворяющим и созидательным. Делайте только то, что вам привычно и хорошо знакомо.

ВОДОЛЕЙ

Сегодняшний день вам следует посвятить наведению порядка. Для вас это будет два в одном – умеренная физическая активность плюс уют в вашем жилище. Возможно, вы настолько увлечетесь, что закончите глубоко за полночь. Зато получите огромное удовлетворение от проделанной работы.

РЫБЫ

Какая-то новость может вас огорчить, но вам нужно учиться не принимать все так близко к сердцу. К тому же, тот, кто передал вам это известие, мог случайно или намеренно сгустить краски. Так что доверяйте только проверенным источникам.

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