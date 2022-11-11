«Господдержка» остается самой популярной льготной ипотечной программой в Сбере: исследование Домклик

Аналитики Домклик выяснили, какие программы льготной ипотеки чаще всего оформляли в Сбере в октябре 2022 года. Рейтинг возглавила «Господдержка», которая позволяет купить или построить новое жильё по ставке от 6,3%.

[Что изменилось на рынке ипотеки в октябре 2022: исследование Домклик №1]

Количество выданных кредитов по льготным программам за октябрь 2022 года для топ-10 регионов по количеству выдач

Общее количество сделок показано светло-голубым. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, по «Семейной ипотеке» — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по «Сельской ипотеке» — оранжевым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам.

В октябре на фоне общего снижения интереса к новостройкам доля сделок по льготной ипотеке в целом по стране снизилась на 3,3 процентных пункта по сравнению с сентябрем — до 24,6%. Сильнее всего из крупных регионов России доля снизилась в Москве (-8,1 процентных пункта), Московской области (-7,2 процентных пункта) и Краснодарском крае (-5,6 процентных пункта).

Анализ ипотечных сделок за октябрь показал, что программа «Господдержка» по-прежнему № 1 по популярности (15,9% от общего числа выданных ипотек). На втором месте — «Семейная ипотека» (6,4%). «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека» и «IT-ипотека» в октябре пользовались значительно меньшим спросом — 2,1%, 0,8% и 0,3% соответственно.