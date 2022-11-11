20-летнюю жительницу Ижевска осудят за организацию и проведение азартных игр

Уголовное дело направили в суд Фото: pixabay.com

В Ижевске осудят 20-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, она обвиняется в организации и проведении азартных игр.

В июле этого года девушка организовала игорный клуб в Первомайском районе Ижевска. Обвиняемая давала посетителям доступ к незаконным азартным играм в интернете.

Уголовное дело направили в суд. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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