Прапорщик из Ярского района Удмуртии погиб на Украине

Прапорщика посмертно представили к Ордену мужества Фото: Архив КП

В Ярском районе Удмуртии 11 ноября простились с Алексеем Шудеговым – прапорщиком, погибшим на Украине. Сообщает об этом пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Его посмертно представили к Ордену мужества за героизм, проявленный на спецоперации. Похороны прошли с воинскими почестями.

Семье оказывают помощь.

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