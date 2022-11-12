Черный лесоруб вырубил лес на 430 тысяч рублей в Удмуртии

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего работника пилорамы в удмуртском поселке Кез подозревают в незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В течение месяца мужчина незаконно вырубал деревья в «Кезском» лесничестве. После этого лесоруб подготовил древесину для вывоза и продажи лесоперерабатывающему предприятию. Всего подозреваемый вырубил 7 деревьев на общую сумму свыше 430 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине выдали подписку о невыезде.

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