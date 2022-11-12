Сильный дождь ожидается в Удмуртии 13 ноября

Не оставляйте окна открытыми Фото: Архив КП

Ночью 13 ноября местами по Удмуртии ожидается сильный дождь. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

Жителям рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы, водителям – тщательно выбирать места парковки, при движении соблюдать скоростной режим и, по возможности, не выезжать на дальние расстояния.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже делилась прогнозом погоды на эти выходные

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