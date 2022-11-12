Въехавшего в двери Монтажного техникума в Ижевске студента отправили в колонию

Машина врезалась в дверь учебного учреждения. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

В Ижевске осудили 19-летнего жителя Можгинского района, который в начале этого года врезался в двери Монтажного техникума. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае этого года пьяный молодой человек со своими 4 товарищами развлекался в одном из клубов столицы Удмуртии. После этого он сел за руль «LADA Granta» и повез друзей в другое место. Осужденный двигался со скоростью не менее 100 км/ч по улице М. Горького. Миновав перекресток с улицей Кирова, он не справился с управлением и врезался в двери Монтажного техникума.

Все люди, которые находились в салоне, получили травмы. Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

В результате ДТП автомобиль перевернулся на левый бок. Водитель и все пассажиры получили травмы. Спасатели проводили деблокировку, а чтобы достать одного из подростков пришлось даже срезать крышу машины.

Суд отправил молодого человека в колонию-поселение на 2 года, а также лишил права садиться за руль на этот же период времени. Приговор не вступил в законную силу.

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