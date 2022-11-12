Эксперт рассказал о вреде и пользе консервированных овощей

Врач рассказала о вреде и пользе заготовок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Консервированные овощи уже давно вошли в меню большинства жителей нашей страны. Однако, как оказалось, и у солений помимо плюсов, есть и минусы. Об этом в своей беседе с RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Врач считает, что слишком частое употребление заготовок может только навредить организму человека. Причиной этому является высокое содержание соли, уксуса, специй и сахара в консервированных овощах. Соль провоцирует задержку воды в организме, а из-за этого появляются отеки. Кроме того после солененького всегда хочется попить, а это лишь усугубляет отеки. В результате увеличивается нагрузка на почки.

«Если консервированная продукция появляется на столе слишком часто, обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь», – отметила Кашух.

Высокое содержание соли в еде также негативно влияет на состояние кровеносных сосудов и повышает артериальное давление. А уксус или лимонная кислота в маринаде приводят в проблемам с пищеварением.

Врач также подчеркнула, что витамины в овощах разрушаются из-за тепловой обработки и кислоты маринада.

«Однако некоторые из них сохраняются практически полностью, например, такие минеральные вещества, как магний и кальций, а также антиоксидант из томатов ликопин. При тепловой обработке его удельный вес только растет», – добавила врач.

Это вещество расщепляет жиры, помогает восстановить сосуды и артерии, поврежденные из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также препятствует развитию онкологических заболеваний. Поэтому есть консервированные помидоры полезнее, чем свежие.

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