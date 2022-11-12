Пьяного водителя отправили в колонию за смертельное ДТП в Удмуртии

Мужчину лишили прав на 2 года Фото: Мария Бакланова

25-летнего жителя Каракулинского района Удмуртии осудили за смертельное ДТП с его участием. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

14 июня этого года пьяный мужчина за рулем «Daewoo Nexia» ехал по дороге д. Соколовка - с. Каракулино. Пассажиры в салоне не были пристегнуты. При повороте мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Машина опрокинулась и врезалась в деревья. В результате ДТП 24-летний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд отправил его в колонию-поселение на 4 года, а также запретил садиться за руль еще на 2.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Польза и вред консервированных овощей

Чем будут развлекать жителей Ижевска в новогодние праздники

Несколько раз выигрывал чемпионат в Ижевске и вышел на российский уровень «Своей игры» телеканала НТВ