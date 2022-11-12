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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 11:57

Пьяного водителя отправили в колонию за смертельное ДТП в Удмуртии

Он не справился с управлением
Софья Кель
Мужчину лишили прав на 2 года

Мужчину лишили прав на 2 года

Фото: Мария Бакланова

25-летнего жителя Каракулинского района Удмуртии осудили за смертельное ДТП с его участием. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

14 июня этого года пьяный мужчина за рулем «Daewoo Nexia» ехал по дороге д. Соколовка - с. Каракулино. Пассажиры в салоне не были пристегнуты. При повороте мужчина не справился с управлением и выехал на обочину. Машина опрокинулась и врезалась в деревья. В результате ДТП 24-летний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Суд отправил его в колонию-поселение на 4 года, а также запретил садиться за руль еще на 2.

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