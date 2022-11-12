Граффити с девушкой и котом появилось на одном из ЖК на Холмогорова в Ижевске

Девушка будто бы прилегла отдохнуть со своим питомцем

В Ижевске завершена работа над новым граффити. Неизвестный художник нарисовал его на стене строящегося ЖК «Атмосфера», недалеко от торгового центра «Талисман».

Граффити изображает девушку, которая «лежит» на прилегающей к стене лестнице. На животе у красавицы лежит черный кот, которого она ласково гладит по подбородку.

Отметим, что дом расположен напротив ЖК «Виктория парк» по адресу Холмогорова, 81. Чтобы увидеть стрит-арт, стоит обойти здание с левой стороны и спуститься вниз.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» рассказывала о самых больших граффити на стенах зданий столицы Удмуртии.

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