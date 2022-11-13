До + 5 градусов тепла и дожди ожидают синоптики в Ижевске 13 ноября

К ночи ожидается похолодание Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода и небольшие дожди. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +5 °С. Ветер северный 4 – 5 м/с. Ночью температура опустится до +1 °С. По данным сервиса Яндекс.Погода, возможен снег с дождем. Хорошего вам дня!

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