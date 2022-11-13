Гороскоп на день: 14 ноября Стрельцам необходимо подумать о своих сбережениях, а Ракам – о ментальном здоровье

Мир не так прост, как кажется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Возможно, мир преподнесет для вас испытания. Намеченные планы будут перенесены на неопределенный срок. Отнеситесь к происходящему со всей серьезностью. Рано или поздно удача придет к вам.

ТЕЛЕЦ

Самое время попробовать нечто новое. Но будьте осторожны. Сегодня высокий риск получения травм. Прежде чем отправляться в путь, тщательно продумывайте свой маршрут.

БЛИЗНЕЦЫ

Этот день предзнаменует для вас знакомства с интересными людьми. Есть вероятность, что в дальнейшем они окажут сильное влияние на вашу судьбу. Встреча с ними непременно запомнится на всю вашу жизнь.

РАК

Несмотря на все неприятности, что происходили с вами в последние дни, удача не покинула вас. Друзья будут рядом с вами, чтобы поддержать ваше ментальное здоровье. Помните, все наладится. Жизнь войдет в привычное русло.

ЛЕВ

Рядом с вами находятся люди с не самыми добрыми намерениями. Старайтесь избегать словесных перепалок и оскорблений. Любые слова могут быть использованы против вас.

ДЕВА

Успех в делах придет только при должном усердии. Будьте внимательны, если желаете продвижения по карьерной лестнице. Любая ошибка может стать роковой. Не торопитесь.

ВЕСЫ

Проведите время с друзьями или насладитесь спокойным вечером вместе с вашей второй половинкой. Ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве. Вашей душе необходимо живое тепло, чтобы найти гармонию.

СКОРПИОН

Разберитесь с отложенными делами. Среди них найдется то, что поможет вам выйти из застоя и найти вдохновение. Ловите удачу за хвост.

СТРЕЛЕЦ

День подходит для работы над собой. Небольшие трудности с финансами могут возникнуть из-за внеплановых покупок. Если вы хотите себя побаловать, то делайте это аккуратно.

КОЗЕРОГ

Стоит остаться дома, а важные дела отложить. Крупные сделки и свидания впоследствии вас разочаруют. Лучше займитесь собой. Медитация станет хорошим способом снять накопившийся стресс.

ВОДОЛЕЙ

Необходимо наладить отношения с семьей. Разговоры о прошлом помогут вам проработать детские травмы, которые в последнее время часто давали о себе знать. Если вы будете говорить от всего сердца, то вас услышат.

РЫБЫ

На вашем пути окажется новый человек, который будет нуждаться в вашей дружбе. Но не стоит слепо доверять ему. Возможно, у него на вас свои планы. Отстаивайте свои личные границы. Не дайте ему разгадать ваши секреты.

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