Терапевт рассказала о влиянии стресса на организм

Стресс – универсальная реакция на изменение окружающей обстановки Фото: Мария Бакланова

Стресс – особенность человеческого организма, необходимая для нормального существования. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT.

По ее словам, без него человечество не имело бы возможности развиваться. Ведь именно во время стресса наш организм способен подключать дополнительные силы.

В качестве примера Надежда Чернышева привела встречу человека и хищного животного в дикой природе.

«Есть два варианта: человек может быстро убежать и спрятаться или вступит в схватку. Для каждой из этих ситуаций необходимо, чтобы сердце максимально быстро перегоняло кровь, насыщенную кислородом, и мышцы могли сокращаться значительно быстрее и сильнее, чем обычно. Все это, по сути, и есть реакция стресса», – пояснила терапевт.

Она подчеркнула универсальность данных реакций. При этом Надежда отметила, что отказ от еды и других физиологических потребностей также нормален.

«Один из механизмов стресса – это подавление одних функций за счет других. Организм полностью отключает пищеварение, иммунитет, инстинкт продолжения рода. То есть во время стресса эти функции никак не реализуются», – уточнила Чернышева.

Кроме того, по мнению доктора, хронический стресс не несет в себе ничего хорошего. По ее мнению, это связано с тем, что в современном мире человеку нет необходимости быстро приспосабливаться к окружающей действительности, постоянно спасаться или искать пропитание.

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