Мужчину без верхней одежды ищут в Воткинском районе Удмуртии

Калимуллин Ильсур. Фото: «Злой Ижевчанин» в ВКонтакте

В Воткинском районе пропал 40-летний мужчина. Как сообщает паблик ВКонтакте «Злой Ижевчанин», пропавшего зовут Калимуллин Ильсур.

Вечером 12 ноября мужчина ушел с пасеки «Красная глинка» и не вернулся. Пасека находится в глухом лесу Воткинского района. Через некоторое время его видели в деревне Фертики, он спрашивал дорогу до города.

Был одет в светлый свитер на молнии. На мужчине нет ни шапки, ни верхней одежды.

Телефон разряжен, о наличии денег неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить по телефону 8 950 820 85 37.

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