Эксперт рассказал о правильном уходе за ноутбуком

Любая техника требует особый уход

Любая техника требует особого ухода. Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в своей беседе с RT дал советы по уходу за ноутбуком.

Механические проблемы с клавиатурой возникают в первую очередь из-за попадания посторонних предметов, таких как крошки и вода.

«Сейчас топовые ноутбуки разрабатываются с защитой от угрозы попадания воды внутрь при заливании клавиатуры, но гарантий, что посторонние предметы не попадут внутрь и/или не замкнут контакты клавиатуры или трекпада, что выведет из строя контроллер на плате, никто не даёт», – предостерег эксперт.

В таком случае вам придется менять блок клавиатуры, а иногда и материнскую плату.

«Если что-то вылилось на компьютер, то нужно выключить его, если есть возможность, вынуть аккумулятор, обратиться в сервисный центр», – объяснил Пермяков.

Но ни в коем случае нельзя протирать ноутбук водой или другими жидкостями, а также использовать грубые материалы с абразивными свойствами при чистке.

«В лучшем случае слегка смоченной в спирте салфеткой удалить загрязнения. От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения», – дал совет специалист.

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