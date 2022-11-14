За 2022 год количество компаний, использующих СберБизнесБот, увеличилось более чем в 5 раз

Фото: Мария Бакланова

Более 50 компаний на территории Волго-Вятского банка Сбербанка* оценили бизнес-эффект от внедрения СберБизнесБота. Лидерами по количеству подключившихся организаций в сравнении с 2021 годом стали Владимирская область, Республика Удмуртия, Нижегородская область и Кировская область.

Основная задача сервиса – оперативная коммуникация с клиентами. В среднем компании пропускают около 18% обращений в чате. С ботом это значение равно нулю. Важна и скорость реагирования. 30% клиентов не готовы ждать ответа дольше 10 секунд. Автоматизация коммуникации помогает бизнесу улучшать сервис и не терять потенциальных потребителей.

В рамках «Зелёного недели» для бизнеса Сбер анонсировал выгодную скидку на 1 пакет диалогов чат-бота в рамках любого тарифа СберБизнесБота на 30 календарных дней. Предложение действует для новых пользователей сервиса.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка* Сбербанка:

«Сбер предлагает своим клиентам множество инструментов, которые помогают вести бизнес эффективно. Одним из них является СберБизнесБот. Сервис помогает снизить расходы, нагрузку на колл-центры, повысить качество обслуживания. Сценарий диалога с клиентами разрабатывается под конкретные задачи компании, что позволяет сохранить индивидуальный подход даже при автоматизации процесса коммуникации».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.