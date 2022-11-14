Гороскоп на день: 15 ноября Тельцам стоит меньше общаться, а Рыбам – отпустить прошлое

Звезды знают больше, чем вам кажется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

Овен

Сейчас у Овнов серая полоса в жизни – ничего не интересно и скучно. Это пройдет, если вы возьмете себя в руки и будете налаживать новые связи. Не стоит спорить с близкими, лучше расскажите все то, что у вас на душе.

Телец

Расслабляйтесь в этот день, советуют звезды. Чем меньше будет общения, тем лучше вы справитесь со своей мнительностью, обида и упреками. Поверьте, те, кто рядом с вами, желают только добра.

Близнецы

Лучший выход для вашей агрессии – спорт и движение. Не стоит срываться на коллег и родных. Но если все это произошло, попытайтесь сразу же помириться. Позже сделать это будет сложнее.

Рак

Не стоит смотреть на других с завистью, вы точно не будете такими, как они. Лучше обратите внимание на развитие вашего духовного мира. С материальным наполнением у вас все в порядке.

Лев

Ваш пылкий нрав и борьба за справедливость может стать точкой большого конфликта. Постарайтесь избежать этого, будьте спокойнее и терпеливее к людям.

Дева

Этот день лучше провести наедине с собой, или, по крайней мере, избегать большого скопления людей. Вероятны споры и конфликты. Не стоит рисковать своей репутацией.

Весы

Хороший день для завязывания новых знакомств. Не упускайте деталей из виду. Будьте предельно осторожны с колюще-режущими предметами.

Скорпион

Не доверяйте тому, что видите. Попробуйте заглянуть в самую глубь – вы удивитесь тому, сколько там заложено. Берегите свое здоровье, не планируйте на этот день поездок.

Стрелец

То, кто сейчас рядом с вами, один из самых нужных в вашей жизни людей. Цените время, проведенное с ним, наслаждайтесь им. Не стоит загадывать наперед, планам пока все равно не суждено сбыться.

Козерог

Ваша меланхоличность сыграет вам на руку – вас не будут нагружать еще больше, как и требовать каких-то заоблачных достижений. Поэтому займитесь тем, что для вас сейчас важно. Используйте этот период на максимум.

Водолей

В этот день звезды рекомендуют слушать людей старше вас. Они смогут вам подсказать верное решение. Хороший день, чтобы наметить дату важного события.

Рыбы

Стоит задуматься – возможно, вам не стоит держаться за прошлое и пустить новое в свою жизнь. Хороший день для принятия решений, касающихся недвижимости и транспорта.

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