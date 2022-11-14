Ремонт участка дороги Якшур-Бодья-Шаркан в Удмуртии подходит к концу

Фото: Министерство транспорта Удмуртии @mindortrans
Завершается ремонт участка региональной автодороги Якшур-Бодья-Шаркан в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
На данный момент подрядчики выполнили уже 90 % работы. Им осталось лишь установить барьерные ограждения, убрать завышение обочин, сделать остановки и заделать керны.
Закончить работы планируется до конца ноября.
Фото: Министерство транспорта Удмуртии @mindortrans
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