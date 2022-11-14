Перешедшие на газ водители из Удмуртии сэкономили 4,6 миллиона рублей

Переход окупится уже через 1-2 года Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии продолжается программа субсидирования переоборудования машин на метан. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с начала 2022 года автовладельцы сэкономили 4,6 миллионов рублей.

Переоборудование происходит в рамках нацпроекта «Экология», согласно которой владельцам авто возмещают до двух третьих от стоимости процедуры. По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева, «при среднем пробеге автомобиля 10 тысяч километров в год экономия на топливе составит в среднем 30 тысяч рублей». Таким образом, установка оборудования окупится уже через 1-2 года.

В 2020 и 2021 более 600 автовладельцев воспользовались этой субсидией и сэкономили свыше 40 миллионов рублей.

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