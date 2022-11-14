Перешедшие на газ водители из Удмуртии сэкономили 4,6 миллиона рублей

Переход окупится уже через 1-2 года
Фото: Мария Бакланова
В Удмуртии продолжается программа субсидирования переоборудования машин на метан. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с начала 2022 года автовладельцы сэкономили 4,6 миллионов рублей.
Переоборудование происходит в рамках нацпроекта «Экология», согласно которой владельцам авто возмещают до двух третьих от стоимости процедуры. По словам министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева, «при среднем пробеге автомобиля 10 тысяч километров в год экономия на топливе составит в среднем 30 тысяч рублей». Таким образом, установка оборудования окупится уже через 1-2 года.
В 2020 и 2021 более 600 автовладельцев воспользовались этой субсидией и сэкономили свыше 40 миллионов рублей.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
42-летняя женщина задушила свою пожилую маму в Удмуртии
Женщину с ребенком сбили на легковушке в Удмуртии
В Удмуртии открыли лыжную трассу длинной в 2,5 километра